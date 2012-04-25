Серов из-за проблем с сердцем экстренно госпитализирован

Известный российский певец – Александр Серов – так и не смог закончить свой большой гастрольный тур по городам России.

24 апреля у артиста должен был состояться концерт в Ижевске, но из-за проблем с сердцем певец был госпитализирован по дороге в столицу Удмуртии.



Организаторы гастролей певца в Ижевск уже успели продать большую часть билетов, когда до них дошло известие о том, что у Александр Серов сердечный приступ.



Из-за болезни певца его концерт в Ижевске был перенесен на осень. Организаторы сообщили публике о том, что билеты, приобретенные на это выступление ранее, будут действительны и позже.



Никаких сведений о состоянии здоровья Серова, больше не сообщается.