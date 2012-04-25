Будущая звезда экрана и сегодняшний именинник появился на свет 25 апреля 1940 года в Нью-Йорке в семье выходцев с Сицилии.

Аль Пачино исполнилось 72 года.

Именно от родителей Альфредо (настоящее имя актера) унаследовал свой горячий итальянский темперамент.



Мальчик с детства проявил интерес к актерству. С годами любовь к кино лишь крепла. Едва накопив денег, Альфредо поступил в студию Чарли Лофтона, где вплотную занялся любимым делом. Позднее, попрактиковавшись в различных театрах, Пачино сумел поступить на учебу в легендарную Актерскую студию, давшую дорогу в Голливуд десяткам звезд, на курс Ли Страсберга.



Как это часто бывает, за бешеным успехом в карьере Пачино в 1980-х последовало продолжительное затишье. Творческий кризис актера усугубился еще и тем, что он подсел на алкоголь и антидепрессанты. Справиться с проблемами и прийти в себя звезде помог театр.



В 90-х Аль полностью вернулся в кино. В 1992-м на экраны вышел фильм с ним "Запах женщины", за который Пачино даже был удостоен "Оскара". К слову, наш сегодняшний именинник - один из немногих актеров, имеющих "американскую тройную корону" - премии "Золотой глобус", "Оскар" и театральную награду "Тони".



В личной жизни звезды без чашки крепкого кофе не разобраться. Хоть пресса и приписывала ему периодически отношения то с одной, то с другой голливудскими красавицами (например, партнершей по "Крестному отцу" Дайан Китон и актрисой Мартой Келлер), за все свои яркие и незабываемые 72 года актер ни разу не был женат. Однако Пачино сумел завести наследников и вне брачных уз.



Всего у актера насчитывается трое детей: дочь Джулия Мария Пачино, родившаяся в 1989 году от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант, и близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз, появившиеся на свет в 2001-м, от актрисы Беверли Д'Анджело.