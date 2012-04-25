Леди ГаГа сама строит сцену для запрещенного концерта

В пятницу стартует концертный тур Леди ГаГи. Начинается он в Сеуле, где концерт певицы приветствуют не все, некоторые даже пытаются запретить. Но Леди ГаГа не унывает – напротив, она с удовольствием присоединяется к тем, кто помогает ей выступить и даже сама строит сцену. "Для своих фанатов я готова на все", – пишет она в Твиттере.



Фотографии за работой эпатажная блондинка сама выложила в Твиттере. Там же она разместила фото, на которых ходит по Олимпийскому стадиону Сеула под дождем. Погодные условия звезду совершенно не расстраивают: напротив, она пишет: «Я в восторге от дождя, Корея, это так по-ньюйоркски!»



А пока стадион превращается в замок и готовится к концерту Born This Way Ball, корейские власти не перестают обвинять певицу в пропаганде порнографии и гомосексуализма, за что ее концерту присваивается рейтинг 18 (самостоятельно на него могу приходить лица не младше 18 лет).