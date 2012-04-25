Иосифу Кобзону в очередной раз отказали в американской визе

Народному артисту СССР Иосифу Кобзону вновь отказали в получении американской визы, которая была заморожена 18 лет назад. Об этом сообщили в среду, 25 апреля, в офисе певца.



Нынешний год для Кобзона юбилейный — 11 сентября ему исполнится 75 лет. Иосиф Давыдович планировал отметить эту дату прощальным туром. Певец в мае-июне собирался выступить и в США — дать концерты в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне. Теперь они не состоятся.



В пресс-службе артиста напомнили, что последний раз Кобзон приезжал на гастроли в США в 1994 году. А год спустя Госдеп США аннулировал его многократную въездную визу, аргументируя это возможной причастностью певца к "незаконным операциям с любым из подлежащих контролю препаратов".



Неофициальной причиной данного решения называются "возможные связи певца с российскими организованными преступными группировками". Кобзон неоднократно опровергал эти слухи, отмечает ИТАР-ТАСС. Все попытки получения певцом въездной визы были безуспешными.



"12 января 2012 года организаторы гастролей получили в соответствующих государственных органах США одобренную "Петицию на получение въездной визы категории п-3" для приезда Иосифа Кобзона на гастроли в Америку", — напомнили в пресс-службе.