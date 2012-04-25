Киркоров считает шоппинг наркотиком

В честь своего 45-летия Филипп поделился откровенными подробностями личной жизни, творческого пути и рассказал, что шоппинг для него – самое большое удовольствие.

"Иногда бывает, что мы делаем интервью, а я смотрю на часы, потому что у меня осталось несколько часов до отъезда, а я еще на шоппинг не сходил, - признается певец. – Я ужасно нервничаю, если не пройдусь по магазинам. Шоппинг – мой наркотик. Мне надо "уколоться" - пойти и что-то купить. Это отлично снимает стресс".



Филипп рассказал, что он покупает вещи не только для себя, но и для близких:



"Мне очень нравится покупать для кого-то. Например, друзьям, скажем, Ани Лорак. До сих пор иногда захожу в магазин, вижу что-то и думаю: "Вот это понравилось бы Алле. А это подошло бы Кристине". А иногда думаешь: "Ну, нет, я обязательно должен это приобрести. Этот человек должен носить эту вещь". Вот такой я – немного странный в этом плане".



Не чувствует себя обделенной даже экономка звезды – Людмила Дороднова: "Если мне что-то понравилось, он ни минуты не сомневаясь, просто дает деньги. Я могу пойти и купить то, что мне приглянулось, - откровенничает женщина. - Иногда отдает и свои вещи – если мне, скажем, нравится майка, Филипп просто говорит: "На, бери и носи!». Честно скажу, он вообще очень добрый".



Помогает Киркоров и своим подопечным. К примеру, Прохору Шаляпину, который после «Фабрики звезд» находился в сложном финансовом положении.



"После "Фабрики" у меня было очень тяжело с деньгами и очень мало новой одежды, - говорит Шаляпин. – Я спросил у Филиппа: "Мне нечего надеть, что же делать?". Он говорит: "Приезжай ко мне, придумаем что-нибудь". В итоге я даже не смог вывезти все вещи, которые он мне надарил за один раз. До сих пор ношу и вспоминаю щедрость Киркорова».

