Ани Лорак рассказала, чем ее покорил Мурат

Ани Лорак влюбилась в Мурата Налчаджиоглу, когда в ее жизни был очень трудный период. Именно он, будущий муж, помог ей поверить в себя и добиться успеха. Об этом певица рассказала в недавнем интервью.



"Сложись все не так, я, может, не достигла бы счастья. И только с одним не смирюсь никогда: когда мне было девять, на войне в Афганистане погиб мой старший брат. Тот единственный в те давние годы человек, которому было до меня дело. Он защищал меня, заботился. Даже платьице мог погладить, чтобы пойти со мной гулять… Он мечтал сделать мою жизнь другой — не нищей, когда нечего есть и нечего носить. Это в память о нем я все-таки выкарабкалась, — делится Ани Лорак. — Но с тех пор я способна оценить то, что у меня есть и эта чашка, и этот кусок хлеба.



Помню 2007-й — период, когда у меня закончились контракты и мне пришлось из певицы, работу которой раньше организовывал продюсер, превращаться в самостоятельную артистку. И у меня был настоящий страх перед будущим. Примерно в то время я познакомилась с Муратом. Говорила ему: "Не знаю, что будет дальше. Я понимаю, надо двигаться вперед. Но с кем? Где искать человека?" А он так спокойно сказал: "Зачем тебе? Кто тебе нужен? Ты сама пишешь песни, сама их поешь. Никто не сможет дать тебе то, чего у тебя нет. Просто поверь в свои силы, составь план действий — и не бойся идти вперед". Он нашел самые точные слова, которые мне были тогда нужны. Тогда я словно обрела надежное плечо, так необходимое любой из нас".