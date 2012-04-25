Юрий Фалеса и Маша Гойя медовый месяц проведут на Тенерифе

До дня свадьбы известного продюсера Юрия Фалесы и его подопечной Маши Гойи осталось не так уж и много времени. Будущие молодожены сообщили, что роспись состоится в Киеве, 25 августа.

На следующий же день новоиспеченные супруги сядут в самолет и улетят в Париж, где запланирован основной праздник. В столицу Франции они летят не одни, а в компании своих гостей. В городе любви и высокой моды Фалеса, Гойя и компания, состоящая из родственников и самых близких друзей пары, проведут два дня, сообщают украинские СМИ. Отгуляв в Париже, молодожены отправятся в традиционный медовый месяц. Свои первые недели в новом статусе продюсер и певица проживут на острове Тенерифе. Также известно, что платье для невесты создаст украинский дизайнер Безрода Анжела.

Напомним, Юрий Фалеса долгое время был продюсером и, по сути, гражданским мужем певицы Ани Лорак. В данный момент певица и продюсер практически не общаются.