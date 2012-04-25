У Тины Кароль дома есть тренажерный зал

Украинская певица Тина Кароль рассказала о воспитании своего маленького сына Вани. "Вы знаете, невероятные просто ощущения от материнства. Когда ко мне подходит Веня, он мне начинает что-то рассказывать. Сын складывает несуразные слова... я спрашиваю, какое есть волшебно слово. Все мы знаем, что это слово "пожалуйста". А он мне говорит: "Отдай". Это же так мило", - считает Тина Кароль.



Также певица рассказала, что после родов ей пришлось прекратить есть все подряд. "Я больше стала следить за своей фигурой. Честно говоря, жутко пресная в питании. Все, что обычно ем, невкусно, хотя мне вкусно. Все без соли, без перца. А до рождения сыночка ела все подряд. Вообще об этом не задумывалась. Не замечала каких-то проблем, которые вижу сейчас. У меня две тренировки в день", - поделилась Кароль.



Певица также похвасталась, что тренажерный зал у нее на дому. "Дома тренажерный зал. И там все вместе. И плаванье. И танцы. Я чувствую ломку, когда не тренируюсь. Вот мне рассказывали, что Татьяна Овсиенко даже на праздники, после концертов – всегда занимается. Это для меня пример. Также она бегает каждое утро десять километров – минимум. А я три на тренажере с трудом осиливаю", - призналась Тина Кароль.