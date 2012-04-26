Рики Мартин продал дом в Майами, снизив цену на $2 млн

Латиноамериканский исполнитель Рики Мартин продал дом в Майами за 10,6 миллиона долларов, пишет latino.foxnews.com. Имя покупателя недвижимости не сообщается.

Дом во Флориде был построен в 2004 году, Рики Мартин приобрел его в 2005-м за 10 миллионов долларов. Продать недвижимость певец пытался в течение пяти лет. Изначально стоимость составляла 12,5 миллиона, но в итоге цена была снижена. Ранее в 2008 году исполнитель продавал особняк за 19,5 миллиона долларов. Дом расположен рядом со знаменитым отелем Biscayne Bay, также неподалеку живут известный баскетболист Дуэйн Уэйд и солист группы Bee Gees Барри Гибб.



Осенью прошлого года Рики Мартин продал еще один дом в Майами - двухэтажный особняк с видом на океан. За недвижимость он получил 6,3 миллиона долларов, в то время как приобрел дом за 16,5 миллиона



В настоящее время Рики Мартин живет в Нью-Йорке, где занят в работе над мюзиклом "Эвита". В постановке певец исполняет роль революционера Че Гевары.