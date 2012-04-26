Анфиса Чехова рассказала как забеременеть мальчиком

На что только не идут женщины, чтобы зачать ребенка определенного пола. Кто-то сидит на специальных диетах для зачатия ребенка того или иного пола, кто-то высчитывает «мальчуковые» и «девичьи» дни, кто-то экспериментирует с позами. У всех свои рецепты.



Вот и у Анфисы Чеховой тоже есть «рецепт» для зачатия мальчика. В Твиттере у ведущей рецептом зачатия мальчика поинтересовалась экс «ВИА Гра» Анна Седокова, которая в прошлом году родила вторую дочь.



«Никому эту бандерольку не переправляй! Я потом на второй заход за девочкой пойду)А ела я в тот период украинские борщи и сало)», - поделилась секретом Анфиса Чехова.



«Видимо зря я избегала наших борщей с варениками!!! Теперь я знаю, что буду делать, когда на 3 пойду )))) Составишь компанию ?» - ответила ей Анна Седокова.