У Леонида Агутина есть 14-летняя дочь

Выдержке и терпению Анжелики Варум можно позавидовать. Мало того, что она смотрела сквозь пальцы на попойки мужа, простила ему страстный поцелуй с незнакомкой, так еще и вынуждена мирится с тем, что у Леонида Агутина есть внебрачная 14-летняя дочь Полина.



Оказывается, в свое время Леонид встречался с балериной Марией Воробьевой, которая и родила ему дочь. Но женится на Марии Агутин почему-то не спешил, а вместо этого повел под венец другую Марию (Анжелику Варум). Поговаривают, что певец выбрал Анжелику из-за связей ее отца, - сообщает Собеседник.



Папа Леонида уверяет, что он поступил как честный человек и сразу обо всем признался Анжелике, но и от Полины никогда не отказывался: помогал ей материально, а недавно подарил хорошую гитару.



Полина по скайпу общается с Лизой (дочерью Агутина и Варум) и часто навещает деда. Правда, с отцом ей приходится видеться на нейтральной территории, чтобы лишний раз не мозолить глаза Анжелике.