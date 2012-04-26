Бейонсе признали самой красивой женщиной планеты

В 2012 году лидером рейтинга стала поп-певица Бейонсе Ноулз. Всего в топ-лист попали 178 знаменитых женщин - актрис, певиц, моделей и других представительниц шоу-бизнеса.



People отметил умение Бейонсе держаться на сцене, со вкусом одеваться и при этом исполнять обязанности матери - недавно у певицы и ее супруга рэпера Jay-Z родилась дочь, которую они назвали Блю Айви.



Помимо Бейонсе в список People также вошли София Вергара, Шарлиз Терон, Лили Коллинс, Мэделин Стоу, Кристина Хендрикс, Мишель Уильямс, Пола Паттон, Миранда Ламберт, Кейт Миддлтон и другие.



В апреле 2011 года People выпустил список самых красивых людей мира. В топ-лист были включены как мужчины, так и женщины, а главной красавицей планеты тогда была названа Дженнифер Лопес.