Бывший муж Уитни Хьюстон заключил с правосудием сделку

Бывший муж скончавшейся в феврале американской певицы Уитни Хьюстон, певец и лауреат премии "Грэмми" Бобби Браун избежал тюремного срока за вождение в состоянии алкогольного опьянения, пойдя на сделку с правосудием, сообщает в среду портал TMZ.



Музыканту грозило до полутора лет заключения, но после того, как он признал свою вину, суд приговорил его к 36 месяцам пробации. Кроме того, Браун должен пройти программу реабилитации от алкогольной зависимости, рассчитанную на 90 дней.



Браун был задержан в марте этого года. Патрульный полицейский остановил автомобиль певца, потому что тот разговаривал за рулём по мобильному телефону без гарнитуры. По результатам проверки, в крови музыканта оказалось более 0,8 промилле алкоголя, что послужило причиной для его ареста.



Хьюстон скончалась в номере гостиницы Beverly Hilton в Беверли-Хиллз 12 февраля, в возрасте 48 лет.



Уитни Хьюстон вышла замуж за певца группы New Edition Бобби Брауна в 1992 году. У Брауна к тому времени были проблемы с законом и трое детей от разных женщин. В марте 1994 года у пары появилась дочка Бобби Кристина.



Поскольку Бобби Браун продолжал вести скандальную жизнь, измученная семейными проблемами Хьюстон осенью 2006 года подала в суд на развод, который официально состоялся в апреле следующего года.



Уитни Хьюстон попала в Книгу рекордов Гиннесса как артистка, обладающая самым большим количеством наград. За время своей творческой деятельности, которая началась в возрасте 11 лет в младшем госпел-хоре баптистской церкви New Hope в Ньюарке, Хьюстон получила шесть наград "Грэмми", 15 наград Billboard Music Awards, 21 награду American Music Awards, две награды Emmy и множество других премий музыкальной индустрии.