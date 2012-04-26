Медсестра Люба из "Интернов" ждет мальчика

Популярная актриса и звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова узнала, что ждет мальчика. Будущий ребенок появится на свет в конце июня и станет для артистки первенцем.



Светлана Пермякова, или та самая медсестра Любочка, наконец перестала скрывать свою беременность и уже совершенно откровенно радуется предстоящему материнству. Несмотря на приличный срок, актриса продолжает сниматься в "Интернах" и не собирается уходить в декретный отпуск. Правда, по сценарию никак не будет обыгрываться беременность Светланы – Любочка всегда отличалась большими габаритами.



"Беременность дает мне столько энергии, что я способна горы свернуть! В конце марта я ездила в родную Пермь к папе, к подруге, а еще надо было закончить дела у нотариуса по завещанию", – цитирует Пермякову журнал StarHit. Дело в том, что в декабре прошлого года умерла мама актрисы.



Уже известно, что 40-летняя актриса впервые станет матерью в конце июня. Пермякова ждет мальчика. Однако имя отца ребенка актриса трепетно хранит. Возможно, это связано с суеверностью Светланы и с недавними проблемами в личной жизни.



Напомним, Светлана Пермякова была замужем, однако семейная жизнь актрисы не продлилась и нескольких месяцев. Мужчина, с которым знаменитость пошла под венец, не оправдал ее надежд. В одном интервью Пермякова довольно резко отозвалась о бывшем супруге: "Мне попался упырь, маньяк и убийца души, шантажист – все вместе. Он пытался меня шантажировать, что не даст развода, думал, что умнее всех".



"Познакомились в июне, а в сентябре уже была свадьба. На мои деньги. Супруг пил, не работал, днем и ночью сидел в Интернете. В какой-то момент у меня случилось прозрение", – рассказала Светлана Пермякова. Теперь она строит свои романтические отношения весьма осторожно.