В глаз Аль Пачино попала часть гильзы

Популярный голливудский актер Аль Пачино получил серьезную травму во время съемки фильма. Во время стрельбы часть гильзы отлетела артисту прямо в глаз.



В свой 72-й день рождения известный голливудский актер Аль Пачино предпочел оказаться не в компании друзей за праздничным столом, а на съемочной площадке очередного фильма. Однако артист даже предположить не мог, чем для него окончится съемочный процесс. Аль Пачино получил серьезную травму во время перестрелки.



Сейчас актер снимается в фильме Stand Up Guys. По ходу сюжета Пачино вел перестрелку с другим известным голливудским актером Кристофером Уокеном. Неожиданно Аль перестал стрелять, стал щуриться и показывать, что что-то случилось. Съемки тут же прервали, и к нему бросились члены группы. Вскоре позвали медиков.



При осмотре травмированного актера, чей глаз раскраснелся и стал слезиться, медики пришли к выводу, что в зрительный орган Пачино попал осколок гильзы, передают Life News. Однако врачи сделали все возможное, чтобы спасти глаз голливудской знаменитости, но дали предписания Пачино пока не сниматься. Когда же актер вернется на съемочную площадку, пока неизвестно.

Ни Аль Пачино, ни его коллеги, ни руководство картины никаких комментариев по поводу случившегося не дают. Лента Stand Up Guys рассказывает о двух друзьях - бывших бандитах, которые решили вернуться в криминальный мир и получили задание убить друг друга. Премьера картины намечена на 2013 год.



Между тем недавно не только Аль Пачино получил травмы во время кинопроизводства. Наш соотечественник, популярный певец и актер Алексей Воробьев упал с высоты десять метров. По сюжету артист оказывается в пещере с сокровищами, которая внезапно начинает рушиться.



Съемка проходила в павильоне, и в качестве пещеры был построен специальный десятиметровый тоннель с острыми камнями внутри. Так получилось, что искусственные булыжники посыпались в самый ответственный момент. В итоге Воробьев упал вниз и получил многочисленные ссадины. Однако сам Алексей довольно спокойно отнесся к ранениям, не придав им особого значения, объяснив это тем, что уже не в первый раз травмируется на съемках.