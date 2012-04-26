В Казахстане Макс Барских предсказал… конец света!

Презентация Z.Dance в Алматы, прошедшая при поддержку ведущего музыкального канала страны Хит TV, собрала весь цвет бомонда Казахстана. Посмотреть на шоу среди прочих звездных гостей пришла и Роза Рымбаева – золотой голос страны. А местные СМИ окрестили презентацию Z.Dance самым громким событием весны.

Команда Z. Dance, состоящая из 20-ти человек, прибыла в Алматы в день презентации двумя группами! Первая, во главе с Максом Барских, прилетела из Самары, где накануне у артиста был концерт, вторая - из Киева. Перед началом презентации состоялась пресс-конференция с украинскими гостями. Вместе с главными героями проекта – Максом Барских и Кристиной Межинской представить Z.Dance приехал режиссер, продюсер Алан Бадоев со своим коллегой Сергеем Солодким.

Когда все вопросы были заданы, наконец, случилось то, чего на протяжении месяца ждала вся южная столица Казахстана – эксклюзивное шоу от главных героев проекте – Макса Барских и Кристины Межинской! По традиции постановками номеров певца и автора песен выступил его продюсер, Алан Бадоев. А над номерами Кристины работал хореограф-постановщик Андрей Царь. После завершения концертной программы в гримерку к артистам выстроилась длинная очередь, состоящая из гостей презентации и поклонников, которые поздравляли артистов с успешной презентацией.