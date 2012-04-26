Джессике Симпсон боится рожать, поэтому попросила сделать ей кесарево

За несколько дней до родов Джессике Симпсон приснился сон и, как считает сама актриса, вещий. "Мне приснилось, что в больнице я одета в леопардовый пеньюар. Невероятно! Теперь я просто обязана найти что-то подобное!" – написала в своем Twitter Джессика Симпсон.

То, что она исполнит свое обещание, сомневаться не приходится. Ведь актриса, несмотря на набранные килограммы и живот огромных размеров, продолжает носить туфли на высоком каблуке и наряжаться в стильные наряды.

Тем не менее, Джессика сообщает, что невероятно истосковалась по привычному образу жизни и хочет поскорее родить. Ждать осталось недолго: малыш должен появиться на свет уже в конце апреля. Однако Симпсон очень боится рожать, после того как присутствовала на родах своей сестры Эшли. Поэтому девушка попросила врачей сделать ей кесарево сечение.