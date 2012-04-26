У Дрю Бэрримор будет девочка!

Дрю Бэрримор скоро родит первенца. Уже известно, что это будет девочка. Однако сама голливудская знаменитость и ее будущий супруг Уилл Копелман предпочитают не комментировать эту информацию. Более того, пара вообще молчит относительно беременности актрисы.

Новость об интересном положении Дрю Бэрримор появилась в мировой прессе в конце февраля. Именно тогда папарацци сделали фотографии голливудской актрисы у клиники, которая держала в руках результаты УЗИ. Сейчас же появилась информация, что Дрю узнала пол ребенка. По словам друзей влюбленных, актриса ждет девочку. "Дрю готова стать мамой, в ней проснулся материнский инстинкт. Уилл тоже мечтает о ребенке, ведь он всегда хотел крепкую семью", – сообщил близкий друг актрисы.

По его словам, Дрю хотела именно девочку. Впрочем, в одном из интервью Бэрримор так рассуждала на тему материнства: "В будущем я вижу себя окруженной детьми. Возможно, первой будет дочка".

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