Резидент Comedy Club Тимур «Каштан» Батрутдинов показал свою девушку. Парочка пришла на презентацию нового клипа Глюк'oZы «Ко$ка», состоявшуюся в столичном Dandy cafe.

В отличие от близкого друга и напарника по творческому дуэту Гарика Харламова, который полтора года назад повел под венец подругу Юлию Лещенко, Тимур о женитьбе не думал. Не появлялся он в компании девушек и на мероприятиях.

Все сразу заговорили о том, что в скором времени Батрутдинов сыграет свадьбу. Но шоумен просил с выводами пока не спешить. «Папарацци» удалось узнать, что девушку зовут Екатерина. Тимур познакомился с ней на вечеринке у общих друзей.