Наталье Бочкаревой не удается бросить курить

Звезда сериала Счастливы вместе – актриса Наталья Бочкарева – уже несколько раз пыталась избавиться от вредной привычки, но ей это не удается.

Вчера папарацци снова запечатлели Наталью Бочкареву с сигареткой в руке. В первый раз Бочкарева бросила курить в 2006 году, тогда она ждала появления на свет дочери Маши. "До беременности я много курила. Когда узнала, что жду ребенка, постепенно бросила – в сериях, где Даша Букина должна быть с сигаретой, я уже курила понарошку. Считаю, что молодая мама, смолящая сигаретой рядом с малышом, – это неприемлемо", – рассказывала тогда актриса.

Сейчас у нее уже двое малышей, а вот сигареты из ее сумочки никуда не исчезли.