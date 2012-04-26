Звезда "Гарри Поттера" чуть не лишилась имени

У актрисы Эммы Уотсон, известной зрителям по серии фильмов о Гарри Поттере, проблемы с именем. Дело в том, что в Великобритании уже есть, пусть и менее знаменитая, но все равно актриса Эмма Уотсон, которая намного старше своей юной тезки.

По правилам профсоюза актеров Великобритании, правом на имя при его совпадении у двух и более человек обладает актер или актриса, которые им воспользовались раньше других. Поэтому во время съемок первой части Гарри Поттера сотрудники профсоюза позвонили первой Эмме Уотсон и сообщили ей о появлении второй.

На тот момент Гермионе было 10 лет и она училась в школе, поэтому старшая Уотсон не придала этому значения. К тому же тогда она на время собиралась прервать свою театральную деятельность, чтобы заняться воспитанием двух подрастающих дочек.

Сейчас старшая Эмма решила вернуться в театр, а имя и фамилия уже заняты. Однако все решилось мирным путем. Гермиона осталась Эммой Уотсон, а старшая Уотсон взяла фамилию мужа Ванситтарт, которая, кстати, также знаменита в узких театральных кругах.

Эмма Уотсон сейчас занята на съемочной площадке фильма про банду юных голливудских разбойников.

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