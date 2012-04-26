Бывший муж Юлии Началовой Алдонин перестал скрывать новые отношения

Известный футболист, полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин перестал скрывать свои первые романтические отношения после скандального развода с Юлией Началовой.

Эффектная брюнетка помогла оправиться Алдонину после разрыва с популярной певицей. Она была рядом, даже когда 32-летний Евгений узнал об измене супруги с известным хоккеистом Александром Фроловым. Тест на доверие пройден - пора знакомить Викторию с друзьями! Алдонин переключился на длинноногую красотку еще до развода. Однако в своих отношениях он был очень острожен, в отличие от Юлии, которая еще до официального развода, не стесняясь посторонних, светилась от счастья рядом со звездой НХЛ.

Квартира в центре Москвы, полученная в подарок от Алдонина в день бракосочетания, досталась Юлии и дочке Вере. Шикарный загородный дом остался у Жени, куда, кстати, уже переехала его новая девушка Виктория. И хотя у обеих звезд уже давно собственная личная жизнь, раз в год Женя и Юля снова играют в счастливую семью на дне рождения у их дочери Веры, которая уже скоро пойдет в школу. Психика ребенка для родителей - это святое. Поэтому отношения они не стали сводить на нет, маленькой Вере нужны и мама, и папа.