Анна Семеновичп оделилась секретом красоты

На днях певица выступила на концерте в Москве. И на сцене, и за кулисами Аня буквально светилась от счастья. Все, кто видел ее, не могли не отметить: накануне свадьбы певица расцвела и очень похорошела. Мысли Семенович сейчас дни заняты ее женихом. Певица категорически отказывается подтверждать факт предстоящей свадьбы, хотя о грядущем бракосочетании уже проговорились ближайшие подруги артистки – например, солистка "Блестящих" Надя Ручка. "На личные вопросы я не отвечаю, - категорично заявила нам Семенович. - Но в жизни у меня все хорошо – разве по мне этого не видно?"

Свадебные хлопоты положительно сказались на внешности артистки, и Семенович с видимым удовольствием делилась с журналистами секретами своей красоты и здоровья: "Я покупаю все витамины за границей, во Франции или в Швейцарии, - сообщила Аня, - Я не очень люблю фрукты и не кушаю их в больших количествах – разве что только те, которые содержат витамин С. Каждый день я выпиваю стакан свежевыжатого апельсинового или мандаринового сока. Обязательно устраиваю себе полноценные выходные, потому что постоянно находиться в стрессе, на публике – это очень непросто.

И, конечно, я закрываюсь на пару дней домой, смотрю телевизор, болтаю с подружками, готовлю что-нибудь вкусное – так и отдыхаю. Летом люблю выезжать на природу, на дачу, на шашлыки - в джинсах, футболке, без косметики, с близкими друзьями, которые любят меня любой". По словам Анны, она очень любит готовить: "У меня много фирменных рецептов. Любимые блюда - тушеный кролик, утка, запеченная с гречкой, сырный пирог у меня очень вкусно получается".

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