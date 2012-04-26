Юбилейный концерт группы А’Studio едва не сорвался

Свечи на праздничном пироге потухли - значит быть беде. Волнения солистки А’Studio Кэти Топурии перед юбилейным концертом в Кремлевском дворце были не напрасны.

Грандиозное шоу, которое закатила группа в честь своего 25-летия, прервалось на середине из-за неполадок с декорациями. Автомобиль, на котором эффектно въехала на сцену ровесница юбиляра, заглох. И хотя на его очереди уже стоял рояль для Игоря Крутого, машина никак не поддавалась управлению. - Уберите эту тачку, она застряла, - паниковала Кэти Топурия. - Надо убрать эту машину, она не должна тут стоять. Я же говорила, давайте без нее обойдемся. Мужчины, ну кто-нибудь, помогите это убрать!

На приступ паники испуганной певицы среагировал весь технический персонал Кремлевского дворца. Пока рабочие с музыкантами А’Studio выталкивали авто со сцены, фронтмены коллектива Кэти Тапурия и Байгали Серкебаев приносили извинения за режиссерскую оплошность.