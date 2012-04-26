Кобзону не выдали американскую визу, а он обиделся на Россию

Иссполнитель Иосиф Кобзон не сможет прилететь в США. Певцу снова отказали в выдаче американской визы. В ответ на это артист обиделся на Россию."Формально можно сказать – да, нам отказали, но бумаги еще нет, сегодня в течение дня она должна к нам поступить", – рассказал представитель Кобзона.

По его словам, пока только получена информация, что надо явиться в посольство США для получения отказных писем. Само же посольство США в Москве ситуацию не комментирует.

Сам Иосиф Кобзон так прокомментировал ситуацию в одном из интервью: "Это моя последняя попытка. Больше я, конечно, просить не буду. Я просто хотел бы поставить какую-то точку в этом вопросе". Когда же он узнал, что ему отказали в визе, Кобзон расстроился. Однако винит не Америку, а Россию. "Без всякого кокетства могу сказать, что у меня нет никакой обиды по отношению к Америке. Мне обидно, что меня, титулованного гражданина России, не может защитить мое государство. Слабое государство – ну что я могу сделать", - заявил Кобзон.

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