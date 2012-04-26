Телефон Тины Канделаки взломали хакеры

Известная ведущая Тина Канделаки стала жертвой неизвестного хакера. Так, по ее словам, он настроил переадресацию звонков на свой номер и отвечал на звонки от имени "помощника Тины Канделаки". Телезвезда принесла извинения всем, кто имел неосторожность пообщаться с вредителем из Ульяновска, и сообщила, что планирует предложить разобраться с этим вопросом ее оператору.

"Информация о том, что я нахожусь в больнице, о моем нелояльном отношении к некоторым журналистам и любая иная информация, которую мои коллеги и друзья могли услышать от этого человека, являются неправдой", – заверила Канделаки.