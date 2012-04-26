Между Светланой Светличной и Ренатой Литвиновой вспыхнула вражда

С момента выхода фильма "Богиня, или Как я полюбила" актриса Светлана Светличная была в обиде на режиссера Ренату Литвинову, потому что она очень сильно урезала роль Светличной. И вот недавно голландский режиссер Йос Стеллинг осложнил их и без того не очень простые отношения.

В своем новом фильме "Девушка и смерть" он в роли героини Ренаты Литвиновой в старости снял именно Светличную, без согласия на то самой Ренаты. Причем он явно выделял Светлану Афанасьевну, и после каждой сцены целовал ей ручки. Теперь Литвинова старается избегать встреч с актрисой, и мгновенно покидает любое светское мероприятие, если на нем присутствует Светличная.