Актриса Кэтрин Хейгл усыновила еще одного ребенка

Представитель Кэтрин Хейгл подтвердил, что актриса и ее муж Джош Келли удочерили девочку. В семье уже подрастает один приемный ребенок — трехлетняя девочка из Южной Кореи по имени Нэйли. Никаких подробностей пополнения в семействе актрисы и музыканта представитель пары не сообщал.

Источник из близкого окружения звезд также поделился подробностями: "Процесс удочерения был похож на секретную операцию: все делалось в строжайшей тайне, чтобы избежать огласки. Как только Кэтрин и Джош узнали, что ребенок родился, они тут же помчались в Луизиану, чтобы забрать оттуда свою новую дочь".

Новость не стала неожиданностью, ранее Хейгл уже объявляла о своем намерении снова стать матерью. "Джош и я начали обсуждать усыновление еще до того, как обручились, —говорила Кэтрин в интервью несколько месяцев назад. — Мы разговаривали и о том, что хотим иметь биологических детей, но сначала мы решили стать приемными родителями. Я бы хотела усыновить еще одного ребенка".

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