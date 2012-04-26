Лера Кудрявцева нарастила волосы

Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева решила сменить имидж.

С приходом весны звезда сменила короткую стрижку на длинные локоны. После похода в салон красоты, в котором Лере нарастили длинные волосы, телеведущая традиционно похвасталась новым имиджем в своем твиттере.

Напомним, что эксперименты с волосами звезда начала проводить еще, будучи в Майами. Тогда Кудрявцева шокировала поклонников фотографией в твиттере, на которой она хвастается длинными темными волосами. Однако позднее выяснилось, что это всего лишь качественный парик.