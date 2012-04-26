Супруга режиссера Бумера собралась рожать в воду

Супруга одного из самых востребованных российских режиссеров Петра Буслова, создателя Бумера и Высоцкий. Спасибо, что живой, собирается рожать своего второго ребенка в домашних условиях.

Евгения Евгиенко хочет рожать ребенка в ванной, ведь роды в воде, по мнению супруги Петра Буслова, менее болезненные и абсолютно безопасные для будущего малыша. В этом Евгения убедилась, рожая в таких же условиях первенца. 36-летний Петр Буслов пока не знает пол своего будущего ребенка. Звездное семейство хочет, чтобы это было сюрпризом.

Кстати, в жизни этой супружеской пары, которая познакомилась десять лет назад, были весьма трудные периоды. Одно время в СМИ, сообщает портал Life News, появилась информация о романе Петра Буслова, который старше своей супруги на 10 лет, с лучшей подругой Евгении, актрисой Оксаной Акиньшиной. Однако сейчас, видя с какой заботой на светских мероприятиях относится Петр к жене, которая на седьмом месяце беременности, понятно, что все трудные времена у них остались далеко позади.