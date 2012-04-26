Киркорова устал от назойливых фанаток

«Фанатки постоянно пытаются поцеловать меня… А когда еще и накрашены химической помадой! – поделился Филипп в программе «Тайны звезд». – Такое ощущение, что они вот только сейчас накрасили губы. Я стою, а ко мне по сцене идет рот! С красивым букетом – рот! И я думаю: «Ой, ну как же сказать-то, чтобы не обидеть?». Дело не в том, что мне неприятно, когда меня целуют, но у меня же съемка!»

А у некоторых поклонниц дело не ограничивается поцелуями. «Я устал от бестактности сумасшедших фанаток, - жалуется певец. – Эта наглость… Одна из калининградских поклонниц, к примеру, раздобыла номер моего телефона, который я не меняю уже 10 лет, и названивает постоянно, пишет сообщения. Представьте, одно и то же смс приходит, скажем, сто раз подряд. Я понимаю, что я не могу ни до кого дозвониться из-за этих сообщений! И она же от этого кайфует! Ну как можно любить вот таких поклонниц? И думаешь: «Доберутся руки – пасть порву, голову отверчу. Изобью. Неважно, что ты баба».

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