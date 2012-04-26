Участие Украины в "Евровидении-2012" под угрозой

Представительница Украины на Евровидении-2012 Гайтана вместо того, чтобы лечить свое больное горло - выступает на корпоративах. ТСН-Особливе уже рассказывала о проблемах с голосовыми связками певицы. Врачи-фониатры советовали ей месяц, оставшийся до финала песенного конкурса, посвятить лечению. Впрочем, этой ночью черная жемчужина украинского шоу-бизнеса - несмотря на установки медиков, пела на сцене и без фонограммы. Перед этим весь вечер Гайтана почти не разговаривала, даже с коллегами. А когда вышла на сцену, невооруженным ухом было слышно, что ее голос хрипит, как плохо настроенный музыкальный инструмент.