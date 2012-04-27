В Нью-Йорке продали дом Кэрри Брэдшоу

Здание с коричневым фасадом знакомо миллионам поклонников сериала "Секс в большом городе". По его ступенькам столько раз стучала каблуками Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу, столько раз целовалась с разными мужчинами! И вот теперь здание приобрело нового хозяина, который выложил за недвижимость $9,85 млн. Новый владелец достопримечательности Нью-Йорка, расположенной по адресу Перри Стрит, 64, свою личность разглашать не спешит, в отличие от совершения самой покупки: вот с этим неизвестный миллионер явно спешил, здание пробыло на рынке меньше месяца.

Он так хотел завладеть заветным домом, что даже переплатил $200 тыс. - "дом Кэрри Брэдшоу" (правда, внутренняя отделка сильно отличается от квартиры Керри, к которой привыкли зрители сериала) был выставлен на продажу за $9,65 млн.