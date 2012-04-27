Шок!Алексей Панин ходит без трусов при дочери

Появившиеся в СМИ фотографии обнаженного Алексея Панина перепечатали все "желтые" издания. Но актера это ничуть не смутило. Панин продолжает шокировать общественность, и прямо заявляет: "А что плохого в обнаженном человеческом теле? Ну и что, что я хожу при дочери без трусов. Не нужно при детях заниматься сексом - это нехорошо, а человеческое тело – это нормально".

Как выяснилось, девочка уже привыкла видеть отца без нижнего белья, а это, по словам правозащитников, влечет за собой не только лишение родительских прав, но и уголовную ответственность.