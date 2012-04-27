Холостяк Френсис рассказал, какие ему нравятся девушки

Френсис вы могли бы влюбиться в некрасивую, по общепринятым меркам, женщину?

– Не зря говорят: красота – в глазах смотрящего. То, что кажется очаровательным одному, другой воспринимает как уродство. Для меня же вообще не существует стандартов. Я встречался и с супердевушками, на которых оборачивались все мужчины, и с простушками, которых вообще никто не назвал бы привлекательными. К примеру, у меня был роман с одной пышкой. Она очень мало кому нравилась, а мне казалась очень даже пропорциональной и симпатичной. В другое время я встречался с моделью, которая возвышалась надо мной даже босиком. Можете представить, что получалось, когда она надевала каблуки!

Если верить психологам, в каждом из нас с детства заложен образ объекта влюбленности. Каким вы видите свой идеал?

– Мне нравятся девушки, которые уделяют внимание фигуре, заботятся о форме ног, бюста. Всегда приятно смотреть на ухоженные руки и ноги. При этом на маникюр и педикюр я не обращаю особого внимания, но вот гладкие ноги однозначно предпочитаю волосатым.