Беременную Анфису Чехову замучила аллергия

35-летняя телеведущая Анфиса Чехова, которая вскоре впервые станет мамой, жалуется на обострившуюся во время беременности аллергию. Однако прислушаться к советам медиков и ограничивать употребление небезопасных в ее положении фруктов звезда категорически отказывается. "У меня аллергия на фрукты! Но я их все равно ем! Чешусь, мажусь мазью, но не останавливаюсь!" — рассказывает в "Твиттере" о своих "подвигах" знаменитость.

По словам Чеховой, от аллергии спасается не пересмотром рациона, а специальным препаратом. "Мне гель быстро помагает! От очередного апельсина вся рука волдырями пошла. Помазала — и через 10 мин все прошло", — пишет Анфиса.

Поразительно, но зрелая женщина пропускает мимо ушей требования врачей о том, что ради здоровья будущего ребенка нужно избегать возбудителей аллергенов.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14369226.html">Источник</a>