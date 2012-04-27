Муж Волочковой ушел от нее в йога-секту

Анастасия Волочкова рассталась с Игорем Вдовиным после того, как он попал в йога-секту. О подробностях семейной жизни с Игорем Вдовиным и его увлечением йогой балерина рассказала в студии ток-шоу "Говорить Україна". "Он изменил образ жизни и ушел из семьи, начал снимать квартиру. Он ушел в полную аскезу и реально превратился в зомби. Сегодня он сам это прекрасно понимает уже", – пожаловалась Волочкова.

"Я обращалась к Богу, чтобы человек вернулся ни ко мне, ни в семью, а в себя, чтобы он бизнес не потерял. Потому что с ковриком для йоги на работу в администрацию президента – это что-то совсем не то", – подытожила свой рассказ Волочкова.

К счастью, Анастасия смогла спасти Игоря от этого "увлечения" и даже помогла сохранить бизнес. Сейчас бывший муж очень благодарен ей за это. По слухам, Вдовин продолжает материально поддерживать не только дочь Аришу, но и саму Волочкову.