Диана Арбенина презентовала книгу!

На днях в Москве прошла презентация нового поэтического сборника лидера группы "Ночные Снайперы" и звездного тренера шоу "Голос країни" Дианы Арбениной.

Книга Дианы Арбениной называется "Аутодафе". Во время презентации артистка рассказала, что в сборник вошли слова песен из последнего альбома "Ночных снайперов" "Армия".

"Также там представлены тексты песен, нигде не реализованные, начиная с 1993 года. Я хочу отметить, что там есть четкая грань между песнями и анти-песнями, причем я их никогда не смешивала", - рассказала Арбенина