Звездные прихоти: Валерия требует трезвых охранников, а Ротару яйца с рынка!

Ни для кого не секрет, что у всех артистов самым любимым документом является райдер. Именно из-за его пресловутых пунктов звезды и звездочки всех размеров и мастей закатывают истерики, требуя подчас просто невыполнимого.

Так, Анатолию Журавлеву требуется отель с бассейном, иначе он отказывается выступать, а Дмитрию Дюжеву — белое авто, а то и эта знаменитость покажет характер. У Софии Ротару в гримерке должны быть свежие продукты с рынка — домашние яйца, кефир, творог, фрукты. Также вода без газа, соки и бутылка виски, но его певица пьет только после концерта.

Нонна Гришаева и Александр Олешко к обеду просят бутылочку самбуки. А вот Валерия спиртное вообще не переносит, и вместо него требует, чтобы ее сопровождали шестеро опрятно одетых и трезвых охранников.