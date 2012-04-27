Кривошапока схватил себя за мужское достоинство

После небольшого затишья Александр Кривошапко снова выдал очередной "эпатаж".

Александр Кривошапко после того, как ему вежливо отказали на отборе конкурса "Новая волна-2012″, в качестве утешительного приза получил бесплатный поход в салон красоты, где Саше сделали новую прическу. Александр Кривошапко подстригся и выровнял кудрявые волосы, как он частенько делал, когда за его имиджем следила супруга Татьяна Денисова.

Но и без традиционных шуток в Сашином стиле не обошлось. Певец то ли решил передать своеобразный привет поклонницам, то ли просто похвастался своим мужским достоинством, схватив себя за самое интимное место. Сделал это Кривошапко демонстративно и смело, явно не стесняясь фотографов.