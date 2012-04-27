TARABAROVA заключила контракт с монстром музыкального рынка

Певица и композитор TARABAROVA, которая месяц назад начала сольную карьеру и запустила свой музыкальный online-проект «8 недель откровений» уже успела обратить на себя внимание монстров украинского музыкального рынка и 26 апреля подписала контракт с крупнейшим музыкальным лейблом Moon Records. Также на этой неделе TARABAROVA презентовала свою новую песню «Сберегу».

TARABAROVA: «Мне очень приятно, что мое творчество так скоро нашло отклик в музыкальных кругах. Я надеюсь, что в сотрудничестве с Moon Records мы достигнем еще больших успехов. Я рада, что профессионалы из ведущего музыкального лейбла помогут мне донести мои песни до слушателя».

По словам генерального продюсера компании MOON Records Андрея Пасичника, работа с музыкальным материалом TARABAROVA – приятный случай, когда бизнес совпадает с удовольствием от сотрудничества с по-настоящему талантливым и влюбленным в свое дело артистом: «Не может не радовать тот факт, что в украинский шоу-бизнес приходят наполненные не просто жаждой популярности молодые исполнители, а музыканты, глаза которых горят желанием творить. Светлана всегда шла к сольной карьере, и сейчас она действительно доросла до собственного пути, о чем еще раз убеждает ее проект «8 недель откровений». Прекрасный артист, замечательный музыкальный материал, и компания MOON Records с радостью поддержит его продвижение в шоу-бизнесе».