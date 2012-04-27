Сергей Зверев начал борьбу со своим клоном

Артисту пришлось обратиться в милицию после того, как он безуспешно пытался в одиночку бороться со своим "клоном" в интернете. Сергей Зверев, как оказалось, в последнее время терял заказы и, соответственно, недополучал гонорары по вине некого Петра, который создал в интернете сайн Сергея Зверева, представлялся его помощником и даже вел переговоры с заказчиками концертов. Артист, узнав о деятельности этого сайта-клона, сначала попытался разрешить ситуацию уговорами, но в итоге ему пришлось обратиться в милицию вот с таким заявлением.

Как и подобает "звезде в шоке", из похода в милицию Зверев сделал настоящее шоу и раздал множество интервью жаждущим сенсаций журналистам.

Оделся Сергей по важному случаю вполне прилично, но эпатажного персонажа выдавали радужные ботинки