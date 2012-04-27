Иван Охлобыстин создает политическую партию

Политик с небольшим стажем Иван Охлобыстин создает свою партию - «Коалиция неба».

Пришедшим на творческий вечер актера Иван Иванович лично предложил стать людьми партийными. Судя по длинной очереди мечтающих опустить в урну заявление в Центральный комитет партии, вывод можно делать сразу - это успех. - Поскольку я духовный лидер нашего общества, я завизирую ваши заявления. Для этого я специально купил красивую ручку, - произнес со сцены артист. - После вам выдудат удостоверения, где будет сказано, что вы являетесь членом «Коалиции неба».

Здесь все по-настоящему, это не игра. Кадый из пришедших получит свой партийный билет. То, что 45-летний Охлобыстин не шутит, подтверждают и его друзья, пришедшие наконец услышать творение, над которым актер трудился несколько последних месяцев.