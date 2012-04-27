Филипп Киркоров признался, что наркоман!

Накануне своего юбилея певец готов раздавать откровенные интервью, в которых всплывают интересные подробности о его жизни. Так, сам Филипп признался, что давно страдает от наркотической зависимости... к шопингу. Без очередной дозы у певца начинаются настоящие ломки, он становится нервным, раздражительным и спешит в магазины за очередным "уколом".

"Иногда бывает, что мы делаем интервью, а я смотрю на часы, потому что у меня осталось несколько часов до отъезда, а я еще на шопинг не сходил, - цитирует певца "КП-Украина". - Я ужасно нервничаю, если не пройдусь по магазинам. Это мой наркотик. Мне надо "уколоться" - пойти и что-то купить. Отлично снимает стресс".

"Мне очень нравится покупать для кого-то, - признался певец. - Например, друзьям, скажем, Ани Лорак. До сих пор иногда захожу в магазин, вижу что-то и думаю: "Вот это понравилось бы Алле. А это подошло бы Кристине". А иногда думаешь: "Ну нет, я обязательно должен это приобрести. Этот человек должен носить эту вещь". Вот такой я - немного странный в этом плане".