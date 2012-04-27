Дрю Бэрримор выходит замуж 2 июня!

Дрю Бэрримор встречалась со своим парнем Уиллом Копельманом 11 месяцев до того, как он сделал ей предложение. С тех пор Дрю не делилась своими планами на праздничный день, и вот наконец-то просочилась информация, что актриса назначила дату свадьбы.

Американская пресса сообщает, что церемония «в узком кругу» состоится 2 июня в поместье Бэрримор в Монтесито. Службу будет править раввин семьи Копельманов.

Актрису окружают слухи о беременности с тех пор, как ее видели со снимком УЗИ в руках. Сама блондинка ничего не подтверждала. Близкий к актрисе источник рассказывает: «Дрю в восторге оттого, что ждет ребенка, и от предстоящей свадьбы»

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