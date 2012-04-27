Певицу Шер ограбил личный помощник

Личный помощник певицы вывез из ее особняка в Малибу и продал на интернет-аукционе награду американской звезды в виде медного ключа, которую артистке в свое время преподнес Стив Кондус, бывший мэр Аделаиды. На этом он заработал 96 тысяч долларов.

Награда была вручена певице за музыкальные заслуги в 1990 году во время торжественной церемонии. Медный ключ стал символом уважения и зрительской любви к Шер австралийских жителей.

Самым обидным для певицы в этой ситуации стала речь нынешнего мэра Аделаиды Стивена Ярвуда, который узнав о продаже награды через интернет-аукцион и не поинтересовавшись обстоятельствами этого происшествия, в тот же день обвинил Шер в том, что она "решила нажиться на государственной награде".