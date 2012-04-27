Актриса Сара Мишель Геллар снова беременна

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц младший готовятся стать родителями во второй раз. Друзья пары проговорились о беременности актрисы.

Сара Мишель Геллар беременна. Она и ее супруг Фредди Принц младший готовятся к появлению в их семье второго ребенка. Тем не менее, пара волнуется как в первый раз. "Сара и Фредди очень рады и взбудоражены этим событием. Они ведь потрясающие родители!" – рассказывают друзья Сары и Фредди.

Супруги очень ответственно относятся к воспитанию детей. Даже сниматься в кино стараются по очереди, чтобы не оставлять без внимания свою первую дочку – 3-летнюю Шарлоту Грейс. Более того, звездная пара относится к тем, в чьих отношениях все еще присутствует романтика и страсть. "Они все еще ходят на свидания друг с другом, устраивают сюрпризы. Да, они любят свою работу и карьера для них важна, но дом и семья у обоих на первом месте", – поделились друзья пары.