Шепелева восхищают девушки, которые умеют выглядеть красиво в простой одежде

Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев рассказал, что мужчин восхищает в барышнях, а что оставляет равнодушным.

По словам красавца, пленить взор может только та девушка, которая даже в конце рабочего дня не устало бредет по улице с хмурым выражением лица, а несет себя. — В этом плане меня очаровывают парижанки. У них ведь тоже жизнь по-разному складывается — наверняка не все счастливы, не все богаты, не все успешны, и, конечно, у них тоже иногда болит голова. Но посмотрите, как они женственны во всем, что делают! Меня это восхищает. Они умеют выглядеть интересно, красиво даже в самой простой одежде. Мне жаль московских девушек, которые на 16-сантиметровых каблуках с болонкой под мышкой совершают межконтинентальные рейсы. Мне их по-хорошему жаль. Такая девушка мне безразлична. Мне интересны умные, с чувством юмора, женственные. Других рядом с собой не вижу.

Но о том, возьмет ли Дмитрий, любитель экстремального отдыха, с собой в кругосветное путешествие под парусом девушку-праздник, неизвестно: — Я не из тех, кто едет на курорт, чтобы две недели проваляться на пляже и увезти с собой пролежни. Недавно вернулся из Мексики, побывал там уже в третий раз. Пляж, на котором загорал, украшали две таблички с надписями: «Направо: вы купаетесь на собственный страх и риск — если будете тонуть, мы не сможем вам помочь» и «Налево: пожалуйста, не ходите дальше — крокодилы». Сейчас мечтаю о кругосветное путешествие под парусом. Конечно, буду не один — поедет профессиональная команда из шести голодных мужчин.

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