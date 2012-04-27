Салтыков проигнорировал презентацию дебютного клипа своей дочки

На днях в московском ресторане певица ALISA, дочь Ирины Салтыковой и Виктора Салтыкова, провела презентацию своего дебютного клипа, но не все родные пришли на премьеру.

По словам афроамериканца Брайана, продюсера Алисы, клип Shine стал хитом в Европе и попал в один из престижных хит-парадов Великобритании. На презентацию собралось довольно много известных лиц российского шоу-бизнеса, была в этот вечер рядом с дочкой и ее мама, российская певица Ирина Салтыкова, которая явно гордилась успехами Алисы. А вот отец девочки это мероприятие проигнорировал. Журналисты, которые в курсе непростых взаимоотношений Виктора Салтыкова с его бывшей женой и дочкой, старались вопросов на эту тему не задавать, но в кулуарах только об этом и говорили, тем более, что и повод был.

Недавно Ирина Салтыкова рассказала публике о том, что ее бывший супруг беспробудно пьянствовал и даже поднимал на нее руку. В ответ Виктор Салтыков обвинил Ирину в постоянных изменах. В итоге, после всех этих откровений, получилось так, что бывшая жена и дочка не желают общаться с певцом, так как считают его предателем.