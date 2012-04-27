Звезда группы "Миража" собирается усыновит ребенка

Несмотря на то, что роман Маргариты Суханкиной и продюсера Андрея Литягина длится уже не первый год, влюбленные не намерены расписываться. Артистка вообще категорично заявила, что никогда не выйдет замуж."Мы боимся спугнуть свое счастье. Но я знаю, что на Андрея всегда могу положиться в трудную минуту, он всегда придет на помощь, как, например, в январе этого года, когда я попала в больницу и могла навсегда остаться парализованной калекой", – сообщила она.

Однако сейчас проблемы со здоровьем остались в прошлом, и Суханкина с Литягиным озаботились продолжением рода."Мы с Андрюшей планируем в ближайшее время взять ребенка из детского дома. Я очень люблю детей, и, когда вижу брошенных малышей, которых оставили родители, у меня сердце разрывается. Поэтому некоторое время назад мы с мужем приняли это непростое для себя решение. Я и сейчас чувствую себя счастливым человеком, но когда в нашем доме раздастся детский смех, буду абсолютно счастлива", – рассказала в интервью артистка.